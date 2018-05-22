22.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Запад нагибает вороватую украинскую элитку

Украинская «элита» сопротивляется внедрению таких контролирующих органов, как лоббируемый американцами Антикоррупционный суд, потому что понимают, что это делается для установления контроля над политической системой Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суть контролирующего органа – в институциализации и контроле. То есть не просто договориться с Порошенко, Тимошенко, Бойко или Гриценко, а создать такую систему контроля, которая была бы эффективна, – независимо от того, кто будет президентом Украины, премьером, спикером парламента и т.д.

Естественно, украинский политический класс это понимает и категорически не хочет установления контроля.

Поэтому и никаких реальных шагов по евроинтеграциии тоже не делается – как показывает пример той же Болгарии, Латвии или Словакии, речь идет об установлении контроля со стороны неких транснациональных органов, либо со стороны более сильных партнеров по этому объединению.

Есть пример той же Греции, которая в ЕС уже больше полувека, но, тем не менее, суверенитета она, фактически, лишилась.

Хотя там выплаты колоссальные – если Украине обещают один миллиард, то грекам выдали 260 млрд – при том, что население Греции – чуть больше 10 млн чел. Но платой за это является фактический отказ от суверенитета. Греция выполняет все, что принимают в Брюсселе и Берлине. Греки могут петь, плясать, ходить на референдум, жечь шины, но потом берут под козырек, говорят «яволь, майн кацелярин» и выполняют все, чего от них хотят те, кто оплачивает банкет.

А в случае с Украиной никто никаких банкетов оплачивать не собирается. Об этом четко говорили не один раз», – сказал Белашко.