Запад наказывает Украину за проявленную вторжением на Курщину «субъектность» – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 17:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Запад наказывает Украину за «субъектность» при решении атаковать Курскую область России, что сорвало неформальные переговоры между ним и РФ.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад наказывает Украину за «субъектность» при решении атаковать Курскую область России, что сорвало неформальные...

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По информации Арестовича, это выражается в том, что страны Запада «подкручивают» помощь Украине – как военную, так и экономическую, чтобы Киев своими инициативными действиями окончательно не похоронил переговорный трек.

«Если вы заметили, был ряд интересных заявлений – Жозеп Боррель сказал, глава дипломатии Европейского Союза: «Мы исчерпали наши способности помогать Украине», высокий представитель американской администрации сказал, что: «Мы не дадим дополнительных ракет ATACMS Украине – запас ограничен».

Что это все означает? Что нас наказывают за субъектность, проявленную в Курской области. Для нас она субъектность, а для американцев – это срыв уже существующих договоренностей. Поэтому они подкручивают немножко деньги, подкручивают вооружение и военную технику, публично дают соответствующие сигналы, и Путин дает соответствующий встречный сигнал над нашими головами о том, что «мы все еще готовы к переговорам», – заключил Арестович.

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