«Запад нам не поможет»: в Киеве требуют порвать с Красным Крестом

Вадим Москаленко.  
12.06.2023 08:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Происшествия, Украина


Ни страны западного блока, ни международные гуманитарные организации даже не думают оказывать помощь Украине в борьбе с последствиями подрыва Каховской ГЭС.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни страны западного блока, ни международные гуманитарные организации даже не думают оказывать помощь Украине...

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«Давайте посмотрим на реакцию мирового сообщества на трагедию [Каховской ГЭС]. В ООН – день русского языка и месяц гомосексуалистов. Там сняли флаги всех стран, подняли радужные, у них своя атмосфера. И говорят, что у них нет возможности помогать при нынешней катастрофе.

Ладно, это допустимо – ООН должна высказывать позицию, это площадка для дискуссий, и так далее. Хотя я считаю эту организацию абсолютно бестолковой», – сказал Мосийчук.

Он возмутился, что не только западные страны игнорируют катастрофу, но и международные организации, которые созданы для борьбы с такими происшествиями.

«А что Красный Крест? Он имеет и финансовые возможности, и вообще. Где их помощь, представители, спасатели, и так далее? У меня тогда вопрос: а зачем Украина платит взносы в Красный Крест? У нас техногенная катастрофа, и мало того, что они молчат, так и не выполняют своих функций.

Мало того, молчат все эти «Грин пис», зелёные, Гретту Тумберг только спустя три дня ногами заставили говорить. Подсрачник ей дали, и только после этого она сказала. Где вся эта публика? Ни одна страна не предоставила помощи. Украина прежде всего должна ориентироваться на себя», – добавил нацист.

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