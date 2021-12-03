«Запад нам поможет»: во Львове обсудили войну с Россией

03.12.2021  12:34 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Украина
Новости Украины

Если Россия проведет полномасштабную атаку на Украину, то Киеву обязательно помогут страны Запада, предоставив ему оружие и дипломатическую поддержку.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Васюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия проведет полномасштабную атаку на Украину, то Киеву обязательно помогут страны Запада, предоставив...

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При этом, политик посчитал, что именно поэтому нападения не произойдет.

«Я считаю, что полномасштабного нападения не произойдет. Почему? Потому что Россия может поплатиться большой ценой и человеческих жертв и большими экономическими потерями. По крайне мере, последние заявления мировых политиков – генерального секретаря НАТО и США, и Швеции, и Польши, и Литвы, и Канады, и многих других мировых лидеров, в том числе Великобритании – дают основания говорить, что в этот раз – да даже последний разговор Меркель и Макрона с Путиным дают основания говорить, что Запад в этот раз, в случае, не дай бог полномасштабного вторжения, не будет просто сочувствовать Украине», – считает экс-депутат.

«Они дадут нам большие финансовые ресурсы, они предоставят нам современное оружие, оборудование и применят реальные экономические санкции против России», – заявил Васюник.

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