«Запад намерен не допустить «ошибку 1991 года» – и «решить окончательно» русский вопрос» – Фурсов

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Новости Украины

Общественная реакция на начало спецоперации РФ на Украине показала, что в современной России «спящих» западных агентов и просто «полезных идиотов» оказалось больше, чем накануне развала СССР.

Об этом в эфире «Metametrica» заявил российский историк, директор центра стратегического анализа Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, как 42-й президент США Билл Клинтон в ответ на подарок первого руководителя РФ Бориса Ельцина в виде старинного сервиза в трех экземплярах преподнес ему работу скульптора-соотечественника – статуэтку падающей вместе с всадником лошади.

«Ситуация с военной операцией выявила мощнейшее сопротивление (активное и пассивное) этому процессу (воспрепятствованию падению лошади как олицетворению России – ред.). Кто сопротивляется? Прежде всего, прямая агентура. 10 июня Конгресс поручил разведсообществу США в течение восьми недель пробудить всю спящую агентуру в различных структурах постсоветского общества. Почему восемь недель? Полагали, что через восемь недель не русская армия победит, а украинская начнет разваливаться. К моменту мирных переговоров, нужно было, чтобы Россию максимально трясло. Были озвучены следующие меры: медийные войны, провоцирование региональных и социальных конфликтов и раздражение населения возвращением к ковидным мерам. Думаю, что сейчас спящей агентуры больше, чем в советское время», – рассуждал Фурсов.

Аналитик привел в качестве примера провальную миссию андроповского КГБ и расследование сотрудника контрразведывательного подразделения ЦРУ Олдрича Эймса, что сопоставил СССР с «куском сыра, в котором дыр оказалось больше, чем самого продукта».

«Думаю, что за последнее время, ситуация (усугубилась – ред.). Китайская разведка, «Моссад» – ситуация стала еще хуже. Это – прямая агентура. Следующий слой – агентура влияния. Мы этих людей видим кривляющимися на экранах, «оппозиционеров». Далее – саботажники. Это люди – могут быть и прозападными, и нет – которые воспитывались в системе, где не нужно напрягаться. Они не привыкли работать и хотят жить в расслабленном режиме, как и живут. И последняя группа, которая… На сайте «Белый филин» был очень интересный материал по опросу нашей молодежи от 20 до 35 лет о том, что такое Родина. 42% сказали, что «Родина – это там, где кофмортно». Чисто потребительское отношение. Этот результат – привет гражданину Фурсенко, который сказал «Мы воспитываем квалифицированного потребителя», – добавил историк.

Фурсов отметил, что пропаганда иждивенческого образа жизни отдельными элитами направлена на взращивание «могильщиков действующего режима». Также убежден, что государство нуждается в социальной и управленческой мобилизации.

«Эти слои – и есть то, что со страшной силой давит на систему. Поражение системы в этом конфликте – маловероятно, но если оно произойдет, то на этот раз Запад не совершит ошибку, которую допустил в 1991 г., опасаясь того, что ядерное оружие расползется, Китай воспользуется и т.д. На этот раз, они окончательно будут решать русский вопрос, а верхушку – человек 100–200, устроят нечто на подобие Нюрнберга 2.0, но не в Гааге, а в Киеве под рев бушующей толпы. Поражение исключаю, но без мобилизации административного аппарата и общества (существует риск – ред.). Люди (должны – ред.) понять, что идет война. Укронацистский режим – это тело, а уши, глаза и мозг – натовские. Если говорить о мозгах – это война, о теле – спецоперация», – объяснил эксперт.