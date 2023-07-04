Запад нанес двойной удар по Сербскому миру

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Наместник Запада в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиан Шмидт в очередной раз отменил законы, принятые парламентом Республики Сербской (РС) – одного из двух энтитетов БиГ. В то же самое время прозападная оппозиция Сербии от мирных акций перешла к блокированию путей сообщения и китайских предприятий в стране.

Президент РС Милорад Додик назвал это попыткой свержения власти в Республике Сербской и в Сербии и пригрозил референдумом о выходе своей республики из состава БиГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В минувшую субботу, 1 июля, гражданин Германии Кристиан Шмидт, которого Запад считает Высоким представителем в Боснии и Герцеговине, отменил два закона, ранее принятых Скупщиной (парламентом) Республики Сербской. При этом Шмидт назначен с нарушением Дейтонского мирного соглашения 1995 года, которое определяет функционирование БиГ исключительно по согласованию с Советом Безопасности ООН. Поэтому полномочия Кристиана Шмидта не признают Россия, Китай – и, естественно, Республика Сербская.

Один из отменённых законов напрямую касался должности Высокого представителя в Боснии и Герцеговине – парламент РС решил перестать публиковать в Официальном вестнике республики все решения Кристиана Шмидта. А второй закон приостанавливал на территории Республики Сербской действие решений так называемого Конституционного Суда БиГ.

Это ещё один орган де-факто колониального управления Боснией и Герцеговиной: трое из девяти членов суда назначаются председателем Европейского суда по правам человека, двое – парламентом РС, а четверо – парламентом мусульмано-хорватской федерации, второго энтитета БиГ.

Дейтонское мирное соглашение определяет, что все решения в Боснии и Герцеговине должны приниматься с согласия всех трёх национальных общин страны – сербов, хорватов и мусульман, однако Конституционный суд БиГ изменил свой регламент, чтобы иметь возможность созывать заседания и принимать решения без сербских судей.

При этом Кристиан Шмидт, главной обязанностью которого является соблюдение Дейтонского соглашения, не просто поддержал решение западных, мусульманских и хорватских членов КС БиГ, но и пригрозил ввести уголовную ответственность за «нарушение конституционного порядка Боснии и Герцеговины».

Примечательно, что в то самое время, когда Кристан Шмидт в Сараево объявлял о своих решениях и планах, в Белграде и десятках других городов Сербии проходила десятая акция прозападной оппозиции. Формальным поводом для протестов послужили два массовых расстрела, произошедших в Сербии в начале мая, но главным требованием оппозиционеров является отставка президента страны Александра Вучича.

Но если ранее протестующие лишь ходили по улицам Белграда. И если перекрывали движение – то лишь в столице Сербии, то 1 июля всё изменилось. На несколько часов была заблокирована автомагистраль Е75 между Белградом и городом Нови Сад, причём с обеих сторон. Баррикад пока не было, но оппозиционеры занимали своими автомобилями все полосы и ехали по ним со скоростью 20-30 км в час.

Кроме того, таким же образом были заблокированы въезды и выезды в город Зренянин, где завершается строительство завода по производству автомобильных шин, принадлежащей китайской компании Linglong. Оппозиционеры устроили массовый пикет у проходной предприятия, заявляя, что китайское предприятие – это «символ насилия над природой, людьми, идентичностью города, над рабочими и всем, что определяет Зренянин как город».

При этом только до конца 2023 года на заводе будет трудоустроено не менее 500 местных жителей – но оппозиционеры ведь не любят работать не только в России и на Украине.

Пока что на происходящее публично отреагировал только президент Республики Сербской Милорад Додик. Он назвал действия Кристиана Шмидта и прозападных оппозиционеров «скоординированным коварным нападением с целью свержения правительства в Республике Сербской и в Сербии». При этом ответ Додик предложил весьма асимметричный – выход РС из состава БиГ.

«Республика Сербская могла бы организовать к Новому году референдум о своем статусе и дальнейших действиях», – написал он в своем микроблоге.

«Мы будем бороться своим, политическим путем, пока не будет принят закон о Конституционном суде Боснии и Герцеговины, который восстановит авторитет этого учреждения. Решения Кристиана Шмидта приводят к тому, что после того, как я подпишу законы, принятые парламентом, меня будут преследовать», – подчеркнул сербский лидер.

Додик объявил, что вскоре будут приняты решения о запрете деятельности SIPA (спецслужбы БиГ), суда и прокуратуры Боснии и Герцеговины на территории Республики Сербской.

«Они не имеют конституционной основы. Мы не потерпим протектората и колониализма. Нам некому пожаловаться. Конституционный суд является судом инквизиции и судом международного сообщества, а не БиГ. Генераторы проблем находятся в Сараево, Америке, Великобритании и беспомощной ЕС. Для них Республика Сербская хороша только тогда, когда она слаба», – заключил Милорад Додик.

На самом деле эти слова полностью относятся и к Сербии, но её президент на протяжении нескольких месяцев пытается договориться с оппозиционерами, которые на всех парах ведут страну к новому «майдану». Александр Вучич ушёл в отставку с поста правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), но анонсированное массовое надпартийное движение так и не создал.

При этом президент постоянно предлагает распустить парламент и объявить новые выборы, которые СПП без Вучича во главе вполне может проиграть и сдать власть в стране прозападным политикам.