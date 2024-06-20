Запад направит полчища биодронов на уничтожение традиционного мира – Чадаев

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Стратегия Запада направлена на сокращение населения Земли, и эта цель провозглашена давно на уровне докладов Римского клуба, что Мальтузианская петля всё-таки нас догоняет.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог, эксперт в области беспилотников Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они за всё это взялись не то, чтобы имея какую-то осознанную стратегию всех нас расчеловечить – просто надо что-то сделать, чтобы «эти твари перестали плодиться». Земля столько не выдержит, максимум, 1 миллиард. Дустом травить? Вроде как «не алё». Пусть эти доживут, которые есть, главное, чтобы детей не имели. А для этого надо бомбить все институты, которые приводят к расширенному воспроизводству населения – государство, религию, семью», – указал эксперт.

В первую очередь, надо атомизировать общество – индивидуумом легче управлять, чтобы он сидел в своей квартире и получал информацию с экрана.

«Ему можно внушить, что он трансгендер, обучить на что ему тратить и за кого голосовать. В идеале заработок и траты перенести туда, и объявить, чтобы он из дома не вылезал, и факт обладания биологическим телом сделать преступлением. Здесь важная тема для нас – это биодроны. Мы много говорим о механических дронах – устройствах с управляемым передвижением, решающие запрограммированные задачи. Но, например, террористы в Крокусе, Трепова, которая взорвала Владлена Татарского – это же биодроны, обычные люди из мяса, которым специально прошили голову с помощью современных технологий обработки сознания, превратили в орудие и отправили убивать. Они среди нас, их вообще не отличишь от обычных людей, просто они не субъектные создания, захваченные другими. И направляются другими. Вот этого я действительно боюсь. Это уже когнитивная война, и в ней мы пока никто. Мы пока даже толком в эту тему не копали, а наши замечательные партнёры копают уже очень давно», – заключил Чадаев.