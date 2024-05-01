Запад напуган: Украина движется к поражению в войне

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Нехватка боеприпасов и живой силы грозит ВСУ обрушением фронта. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте Анкарского центра исследований кризисных ситуаций и политики (ANKASAM) пишет эксперт-международник Дженк Тамер.

Он обращает внимание, что ряд влиятельных западных СМИ опубликовали материалы, в которых говорится, что Украина идет к поражению.

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«Вариант переговоров Украины с Россией о прекращении войны теперь также упоминается западными лидерами. Тот факт, что Украине не хватает живой силы, техники и боеприпасов для сдерживания линии фронта против России, предполагает, что фронт может вскоре рухнуть. Поскольку ситуация на поле боя постепенно меняется в пользу России, Запад может быть вынужден принять радикально новые решения», – пишет Тамер.

Он считает, что самый оптимистичный результат заключается в том, что западные союзники быстро увеличат свою военную поддержку Украины. Самый же пессимистичный исход – внезапный крах значительной части украинских оборонительных линий.

«В противном случае Россия вряд ли добьется какого-либо серьезного прогресса в обозримом будущем. Тем не менее, удвоение атак России на критически важные отрасли и инфраструктуру Украины, похоже, является стратегией, направленной на полное разрушение обороноспособности страны. Складывающаяся картина такова, что Украина движется к проигрышу войны. Хотя президент Владимир Зеленский говорит, что Украина пытается найти способ удержать свои позиции, военные чиновники признают, что дальнейшие потери этим летом неизбежны», – отмечает автор.

Эксперт прогнозирует, что из-за «истощения боекомплекта украинских сил и возможностей ПВО многие украинские города, как ожидается, вскоре падут», но указывает, что есть и третий вариант.

«Оба фактора сыграли свою роль. Другими словами, и стратегия провалилась, и оборудование было неадекватным. Еще одним важным фактором являются действия российской армии. Все эти факторы позволяют предположить, что 2024 год достиг переломного момента в российско-украинской войне. Понятно, что западному миру нужна новая стратегия борьбы на Украине. Если украинский вопрос не будет решен, это ускорит процесс распада Запада изнутри», – предупреждает Тамер.