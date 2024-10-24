Запад нарывается на новый разгром в «Балаклавской битве»

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Как и 170 лет назад, коллективный Запад пытается лишить Россию выхода в Черное море и захватить Крым.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завтра у нас юбилей – 170-летие Балаклавского сражения. Это один из немногих эпизодов, где русская армия одержал бесспорную победу. Хотя во многих источниках говорится о том, что это ничья. Но боевая задача была перерезать дорогу, по которой шли поставки английской армии – её перерезали. Задача взять Балаклаву не ставилась ни перед началом, ни в ходе сражения. Наши войска выполнили задачу, побили англичан, англичане все свалили на турок, точнее на тунисцев, хотя они сражались ничем не хуже англичан. И что происходило тогда – имеет прямые аналогии с тем, что происходит сейчас. В том числе название «Крымская война», – указал эксперт.

Как и в XVIII веке, Европа терпит ущерб от попытки отбить Крым. Если в сражении 25 октября 1854 года полегли представители аристократических родов Великобритании, а в ноябре шторм разметал флот союзников у входа в Балаклавскую бухту, то сейчас Европа теряет экономическое благосостояние, которое ей давала промышленность Германии, напрямую зависящая от российского газа. Хотя изначально о подрыве «Северного потока» никто не помышлял.

«Вы посмотрите, как всё начиналось: сначала вообще говорилось, что будет только не летальное оружие поставляться. Потом пошло летальное, потом – ракеты и танки. Всё идёт по возрастающей. Очень хороший отрезвляющий эффект имело заявление нашего президента, что удары в глубину России будут расцениваться уже как прямое участие НАТО. Это немножечко остудило некоторые горячие головы. Но им нужно что-то говорить, им нужно отрабатывать полученные деньги. Посмотрите на этот контингент, который сегодня представляет европейскую политику – очень как-то знаете жиденько он выглядит и очень неубедительно», – подытожил Колдин.