«Запад нас колонизирует, превращая в бесправную территорию» – молдавский общественник

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Прозападные НПО, наводнившие Молдову, создают у населения иллюзию, что это молдаване хотят в Европу. Между тем, Запад сам пытается превратить Молдову в бесправную территорию под контролем НАТО, выполняющую функцию транзитного коридора для поставок оружия на Украину.

Об этом в передаче «Большая игра» на гагаузском телеканале GRT заявил экс-депутат парламента Республики Молдова, лидер патриотического движения “Voievod”, общественный деятель Николай Паскару, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, за последние годы в Молдове было создано очень много неправительственных организаций, исследовательских каких-то центров, каких-то «ассоциаций свободной прессы». Различные западные телекомпании вложили деньги в качественное телевидение. Прозападная пропаганда здесь работает очень и очень сильно», – отметил молдавский общественник.

По его словам, если сравнивать нынешний период с периодом 2020-2022 годов, где на экс-президента Игоря Додона обрушивались все местные и западные масс-медиа, которые были нацелены на извлечение даже самых мелких ошибок, сегодня мы видим, что прозападного президента Майю Санду и прозападное правительство абсолютно никто не трогает. Журналисты не позволяют себе за западные деньги критиковать прозападное руководство Молдовы.

«Это всё нормальному человеку видно. Мы понимаем и замечаем, какое лобби у нас создали прозападные НПО. Нам создают впечатление, что это мы ломимся в Европу. Но, с другой стороны, мы видим желание Запада втянуть Молдову в военный блок НАТО, сделать нас транзитной зоной для коридоров на Украину. Мы видим, что нас используют – просто как территорию. И мы не можем ни в какой мере придерживаться конституционных принципов, таких как независимость, суверенитет, нейтральный статус. Нас просто колонизируют, к большому сожалению», – подчеркнул Николай Паскару.