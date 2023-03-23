«Запад нас откровенно душит недостатком оружия» – украинский политолог

Вадим Москаленко .  
23.03.2023 19:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Запад дал Украине несколько месяцев для контрнаступления с тем оружием, какое на данный момент есть. В противном случае Киев посадят за стол переговоров фиксировать потерянные территории.

Об этом в эфире канала «Да, это так!» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад дал Украине несколько месяцев для контрнаступления с тем оружием, какое на данный момент...

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«Есть США, есть Европа, которым глубоко плевать на то, какие территории Украина может потерять, если в обмен, например, война остановится. Поэтому американцы придумали хитрую технологию.

Они говорят: давайте быстрее – бегите в контрнаступление. Мы вам необходимое оружие не дадим пока ещё, мы вам танки, например, в следующем году дадим, «Хаймарсы» не даём, потому что их нету, про самолёты забудьте. Но вы идите в контрнаступление, и если в течение нескольких месяцев вы не пойдёте в это контрнаступление, или оно у вас будет, например, неудачное, извините, тогда садитесь за стол переговоров и там фиксируйте тогда потерю своих территорий. Вот, к чему нас подталкивают!», – сказал Корнейчук.

«С одной стороны, нас откровенно душат недостатком оружия, которое мы могли бы использовать для наступления, для эффективной обороны. С другой стороны, нас пинками заставляют садиться за стол переговоров, рассказывая о том, что эти месяцы решающие, а мы же не можем вечно вас спонсировать, а вы же понимаете и так далее, и так далее», – горько резюмировал политолог.

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