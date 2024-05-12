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Молдова обладает историческим шансом на возвращение своих районов на левом берегу Днестра, и назначение экс-главы СНБО Алексея Данилова послом Украины в этой стране неслучайно.

Об этом заявил бывший замдиректора Службы информации и безопасности Молдовы Александр Балан в интервью украинскому изданию glavkom.ua.

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«Все великие державы, США, Великобритания и Франция, поддержали бы нас», – заявляет Балан, говоря об историческом шансе Молдовы на возвращение районов слева от Днестра, «где Россия возвела на трон с помощью оружия марионеточный режим».

Отметим, что Приднестровская Молдавская Республика была провозглашена ещё во время существования Советского Союза, 2 сентября 1990 года на съезде народных депутатов всех уровней во ответ на националистические погромы, избиения и случаи убийства в Кишинёве.

Ельцинское руководство долгое время поддерживало режим Снегура в Молдове и закрывало глаза на творимый в этой стране беспредел. 14-я российская армия долгое время сохраняла нейтралитет и применила оружие только когда молдавские власти перешли к откровенному геноциду мирного населения.

По словам экс-замглавы СИБ, назначение послом в Молдову Алексея Данилова, объявленного Россией в федеральный розыск наводит на мысль о близящемся «окончательном решении приднестровского вопроса».

«Назначение Алексея Данилова, возглавлявшего Совет национальной безопасности Украины, послом в Молдове наводит на мысль об этом и указывает на изменение подхода Киева к потенциальным рискам, которые могут усилиться, если Россия укрепит свои позиции в Молдове. Напряженность возрастает, в частности, из-за активации пятой колонны, которая недавно объявила себя в Москве „оппозицией” с намерением участвовать в президентских выборах, которые должны состояться в ноябре-декабре 2024 года», — говорит Александру Балан.

По словам украинского издания, с начала «широкомасштабного российского вторжения в Украину» и Республика Молдова «подверглась активным гибридным атакам со стороны Кремля», целью которых является «свержение нынешних властей и подрыв европейской интеграции страны».

«В данных условиях, Приднестровье и Гагаузия являются важным элементом в игре России, которая будет стремиться углубить разногласия и спровоцировать еще больший кризис, используя, в частности, Комрат, где „феномен Илана Шора и связанные с ним риски” завоевали позиции», пишет Glavkom.

«Во времена моей работы в Службе информации и безопасности я активно задействовал ресурсы учреждения для противодействия всевозможным действиям, происходящим в Приднестровье и Гагаузии. Но деятельность СИБ в этом направлении была остановлена с приходом следующих властей», — вещал Александр Балан.

Среди действующих мер по улучшению со стороны Кишинева Александру Балан отмечает признание Конституционным судом актиконституционной деятельности партии «Шор», которая якобы «подрывает суверенитет Молдовы».

«Но никакой окончательности в этом нет. Беглый политик Шор, приговоренный к 14 годам тюремного заключения, который спрятался в Израиле, но живет и в Москве, возглавляет еще один проект-клон — „Шанс”. В этих условиях спецслужбы ведут себя слишком нейтрально в отношении рисков, которые могли быть выявлены много лет назад, чтобы не развивались в этом направлении», — рассуждает молдавский отставной спецслужбист.

Среди причин неэффективности учреждения Балан назвал проблемы диалога как на уровне учреждений, так и с общественностью.

«СИБ должна информировать президента и спикера парламента о ситуации и тенденциях. И мы видим, что [вице-премьер по реинтеграции] Серебрян, министр внутренних дел, другие официальные лица делают заявления, которые противоречат друг другу. Как такое может быть?! Это означает, что у СИБ проблемы с информированием и диалогом. В такое важное время СИБ не должна дремать. И должна сотрудничать со спецслужбами Украины», — отметил собеседник.

В противном случае, по его словам, возникает странная ситуация, когда СБУ объявила в розыск главу МИД Приднестровья Виталия Игнатьева, в то время как молдавские спецслужбы никак не отреагировали.

«Со стороны Молдовы происходит политическое жонглирование в разных направлениях. Но мы должны решить, идем ли мы в Европу, остаемся „нейтральной” страной или присоединимся к Евразийскому союзу», – заявил он.

Молдавский спецслужбист отмечает, что его бывший коллега по СИБ Александру Есауленко был назначен послом в Баку в то время, когда Азербайджан восстановил территориальную целостность и контроль над Карабахом.

«Господин Есауленко должен взять карту Азербайджана и срочно бежать к г-же Санду с предложениями».

По его словам, «по крайней мере, этот опыт должен быть проанализирован и должны быть предложены варианты возможных решений».

«У нас есть исторический шанс. Все великие державы, США, Великобритания и Франция поддержали бы нас», – заявляет Балан.

Кроме того, по его словам, руководство Молдовы должно одновременно с европейской интеграцией продвигать и стратегическое движение к НАТО.

«Мы сталкиваемся с большими рисками потерять проевропейский курс после президентских выборов, затем парламентских выборов, а местная избирательная кампания дала понять, что нынешняя власть теряет поддержку электората», — полагает Александр Балан.

Отметим, что, согласно опросу общественного мнения, презентованному центром IMAS, только 28% граждан Молдовы готовы на референдуме поддержать вступление в НАТО, а 53% (не считая Приднестровье) проголосовали бы против.