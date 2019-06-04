«Запад нас предал. Россия живет и богатеет» – Гордон

04.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад предал Украину и у нее осталось только два варианта забрать Крым и Донбасс: «развал России» и «отставка Путина».

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Журналист подчеркнул, что антироссийские санкции не дали результата – страна живет и даже богатеет.

«Есть два выхода. Первый – может развалиться Россия. Это возможно так, как развалился Советский Союз – в одно мгновение… И никто не вышел на защиту. Колосс на глиняных ногах упал. Также может упасть и Россия. Может что-то и с Путиным случиться. Может уйти. Или Путин уйдет, или Россия развалится. Других возможностей нет. Я считаю, что Запад нас предал. Я убежден в этом. Есть «Будапештский меморандум», Украина отказалась от ядерного оружия, а западные страны сказали: «Мы гарантируем вам суверенитет». Где их гарантии? Что сделано, санкции не действуют, Россия жива. Россия живет, богатеет, санкции не действует, Запад нас предал», – заявил Гордон.