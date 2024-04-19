«Запад нас шантажирует»: в Киеве сожалеют, что власть сожгла мосты для переговоров с РФ  

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Сегодня Киев вынужден подчиняться любому шантажу западных государств. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вторая серия сериала «Закон о мобилизации» была уже определённым реверансом перед западными партнёрами. Если первая серия прошла под лозунгом дискредитировать Залужного, то вторая – именно реверанс перед Западом. Запад требовал: «Вы у нас просите помощь, а сами не можете принять закон, который бы ужесточил мобилизацию». Вот, для них сделали этот закон. Да, это шантаж. Потому что эта война нужна в первую очередь Западу», – сказал Бондаренко.

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«Так мы плюнем, и скажем, что мы всё, в другой оси», – предложил ведущий.

«А нас там ждут? Если завтра Зеленский развернётся на 180°, в сторону России, ему там попросту не поверят. Есть уже определённые перейденные линии, которые точно показывают, что у Зеленского сожжены мосты для каких-то переговоров. Антимазепа из Зеленского уже точно не выйдет», – пояснил политолог.