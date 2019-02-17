17.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Двуличная позиция Петра Порошенко, который публично обвиняет Россию в агрессии, но все предыдущие годы продолжал бизнес с РФ, привела к тому, что украинский вопрос уходит из повестки Запада.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады от националистической партии «Свобода» Андрей Ильенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результат неудачной и бездарной политики нынешней власти, которая в нашей ситуации привела к тому, что украинский вопрос сходит с «топа», как говорят, мировой политики. И это, конечно, прежде всего, надо так рассматривать.

С другой стороны, нужно понимать, что много сил в мировой политике и – давайте не обманывать себя – в том числе и в Европе, не все, но многие, были бы рады поскорее забыть про Украину и про российскую агрессию. Они хотят делать бизнес как обычно, хотят дальше торговать с Россией, и тут Украина должна показывать пример.

Украинская власть должна была бы показывать пример санкций против страны-агрессора, должна показывать, что именно мы являемся «локомотивом» этих санкций. Но в ситуации, когда у нас растет товарооборот со «страной-агрессором», особенно за последний год, очень тяжело идти и говорить западным странам, чтобы они прекращали это делать.

Очень тяжело останавливать «Северный поток-2» или подобные вещи, если у нас работает российский бизнес и если сохранились дипломатические отношения со страной-агрессором», – заявил Ильенко.

«Вот это сидение на двух стульях в результате приводит к тому, что нам тяжело отстаивать свою позицию на внешней арене. Позиция должна быть жесткой, и она должна подкрепляться реальными делами, а не только словами. И я считаю, что, когда на Украине будет настоящая патриотическая власть, то мы сможем и дальше на внешней арене отстаивать свои национальные интересы», – добавил нардеп.