«Запад нас видит исключительно полем для кормления» – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
16.04.2024 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 273
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Для стран западного блока Украина является только источником образованного людского капитала, который остался в наследство от СССР.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший с Украины коллега Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для стран западного блока Украина является только источником образованного людского капитала, который остался в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«К сожалению, Украину элиты видят как поле кормления. Мы очень богаты. Украина была богата, теперь это богатство принадлежит не нам. Она была очень богата мозгами, людьми, людским капиталом. Вот богатство. Богатство людского капитала строилось на советском и постсоветском образовании. Это всё уже разрушено», – сказал Чаплыга.

«То, как видит нас Запад, очень просто – деконструкция. Запад нас видит просто полем кормления. Отсюда надо забрать всё, что есть. Высосать самое ценное – демографический ресурс, образованный.

И трудовой ресурс, который тоже образованный. В отличие от образования в Европе, у нас многие слесари и сантехники имеют высшее образование. Это кругозор», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть