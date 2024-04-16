«Запад нас видит исключительно полем для кормления» – украинский политолог

Для стран западного блока Украина является только источником образованного людского капитала, который остался в наследство от СССР.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил его эмигрировавший с Украины коллега Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« К сожалению, Украину элиты видят как поле кормления. Мы очень богаты. Украина была богата, теперь это богатство принадлежит не нам. Она была очень богата мозгами, людьми, людским капиталом. Вот богатство. Богатство людского капитала строилось на советском и постсоветском образовании. Это всё уже разрушено», – сказал Чаплыга.

«То, как видит нас Запад, очень просто – деконструкция. Запад нас видит просто полем кормления. Отсюда надо забрать всё, что есть. Высосать самое ценное – демографический ресурс, образованный.

И трудовой ресурс, который тоже образованный. В отличие от образования в Европе, у нас многие слесари и сантехники имеют высшее образование. Это кругозор», – добавил эксперт.