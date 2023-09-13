Запад нашел способ монетизировать информационные операции против россиян – подполковник Селиванов

Анатолий Лапин .  
13.09.2023 18:50
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Диверсии, Запад, Криминал, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Финансы


В отношении украино-российского конфликта западная пропаганда работает по тем же лекалам, что и во время войны в Югославии.

Об этом в эфире интернет-канала ForPost заявил экс-советник министра обороны Украины, доброволец, боец одного из казачьих подразделений российской армии Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отношении украино-российского конфликта западная пропаганда работает по тем же лекалам, что и во...

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По мнению Селиванова, сербы проиграли информационно потому, что были уверены в своей правоте и не считали нужным ее доказывать на Западе. Точно так же и Россия сегодня не может достучаться до западных элит.

При этом, благодаря техническому уровню, Запад имеет больше возможностей влиять на россиян, в том числе, зарабатывая на этом огромные суммы.

«Говорить о выигрыше и проигрыше информационной войны сейчас не приходится. Потому что у нас есть пример Югославии – на Западе сербы проиграли информационную войну. У них тогда была позиция, что «мы говорим только правду, нам не в чем оправдываться», против них лепили массу фейков, концлагеря, массовые захоронения и так далее. В принципе, украинская и проукраинская западная пропаганда работают точно так же, как и работали во время уничтожения Югославии, но на более высоком техническом уровне.

Они наработали массу новых вариантов, в частности, эти звонки якобы от службы безопасности банка – под это дело они выводят деньги, сравнимые с бюджетом министерства обороны, сравнимые с бюджетами субъекта федерации России. Это очень серьезные бюджеты, они очень серьезно работают. Но на Западе понятно, что Украина является прокси-армией коллективного Запада, и там, что бы мы ни сказали, как бы эффективно ни действовали, получается, что правящие группировки западных стран… на них не повлияет наша информационка никак», – заявил Селиванов.

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