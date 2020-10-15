Запад настроен на продолжение конфликта в Донбассе

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Конфликт в Донбассе представляет собой площадку, на которой выясняют между собой отношения глобальные игроки.

Об этом в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил советник президента ЛНР Родион Мирошник, отвечая на вопрос, остается ли конфликт в Донбассе горячим или же температура все же спадает.

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«Конфликт между Киевом и Донбассом многослойный. Это площадка, где выясняются отношения между геополитическими игроками: США, Евросоюзом и РФ. Но конфликт не мог разгореться без тех сил внутри Украины, которые стремились к власти в 2014-м. Им нужно было сломать существующий порядок и взобраться на верхушку украинского олимпа – даже если он превратится в руины. А в Донбассе люди не хотели отказа от русского языка и превращения в героев Бандеры и других нацистских преступников», – сказал Мирошник.

По его мнению, предпосылки для конфликта сохраняются.

«Западу нужна зона, антагонистичная русскому миру. А менталитет Донбасса отличается от центральной или западной Украины. Ведь сто лет назад уже была Донбасская Криворожская республика. Эта территория всегда тяготела к РФ, она искусственно была внедрена в тело Украины после революции 1917 года. Поэтому причины конфликта сохраняются», – резюмировал советник главы ЛНР.