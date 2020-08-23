Запад натравливает Тихановскую на Россию – Лавров

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Запад использует так называемый координационный совет оппозиции и сбежавшую в Литву бывшую кандидатку в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую для эскалации протестов в Минске.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны Запада и прежде всего США пытаются представить этот совет как легитимного партнера правительства по переговорам. Они недовольны тем, что протесты сходят на нет постепенно. По крайней мере не становятся более массовыми и громкими. И недовольны тем, что эти протесты мирные после всплеска насилия в первые пару дней.

Сейчас нет свидетельств того, что эти протесты осуществляются с применением силы. А некоторым белорусским оппозиционерам, которые живут на Западе и оттуда пытаются влиять на происходящее в своей стране, очень хочется, чтобы было иначе – спровоцировать реакцию белорусских силовиков, которые сейчас никого не трогают. В общем, повторения украинского сценария. Мы считаем это преступным», – сказал Лавров.

По его словам у России есть вопросы к тому, как формировался координационный совет, поскольку «там немало людей, которые известны негативным отношением к развитию Союзного государства Белоруссии и РФ».

Министр напомнил, что на сайте Светланы Тихановской появилась программа, в которой обозначен выход из ЕАЭС, ОДКБ, Союзного государства, вступление не только в Евросоюз, но и в НАТО, белоруссизация страны за счет искусственного внедрения белорусского языка и вытеснения русского.

«Тихановская уехала, объявив, что хочет заниматься семейными делами, Видимо ей не разрешили успокоиться, и она стала делать политические заявления. Причем такие жесткие, требуя продолжать стачки, забастовки, протестные акции. Характерно, что она все чаще делает свои заявления не на русском и белорусском, а на английском языке. То есть главный адресат находится в западном направлении.

Возможно, цель данного хода – не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию. Знаю я и то, что далеко не все на Западе с таким подходом согласны. Мы видим публичные заявления из Литвы и Польши, которые прямо требуют смены режима в Белоруссии, собирают деньги рабочим, которые поддались нажиму и объявили себя забастовщиками. Это печально», – сказал Лавров.