Запад назначил Молдову следующей жертвой необъявленной войны

Новости Украины

С самого начала спецоперации на Украине руководство Молдовы неоднократно подчеркивало нейтральный статус своей страны, закрепленный в Конституции, однако теперь говорит, что нейтралитет РМ не гарантирует ей защиту. Страны НАТО выразили готовность снабдить Молдову оружием для защиты от «российской угрозы», и Молдова не стала отказываться. Первые лица страны – от президента Майи Санду до министра иностранных дел Нику Попеску – уже отметились заявлениями о важности и своевременности модернизации молдавской армии.

О том, что стоит за намерением вооружить Республику Молдова по «стандартам НАТО», беседуем с директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

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ПолитНавигатор: Запад предложил Молдове оружие, и Молдова согласилась. Уже есть заявки на поставки нелетального вооружения, и теперь в Кишиневе идет дискуссия о поставках летального – власти решают, какую именно военную технику попросить у партнеров, чтобы не очень дорого было содержать и обслуживать. Рассуждения об укреплении и мощи молдавской армии вызывают у многих улыбку – и все же: насколько все это серьезно? К чему готовят Молдову?

Игорь Шорников: К сожалению, все говорит о том, что на Западе уже назначили Молдову следующей жертвой необъявленной войны НАТО против России. И там не особо желают разбираться в исторических особенностях молдавско-российских отношений и в психологических факторах, которые вряд ли позволят молдаванам воевать с русскими. Уже есть украинский прецедент, когда все мыслимые исторические и психологические барьеры были преодолены. Однако если Украину готовили к столкновению с Россией многие годы, по меньшей мере, с 2014 года, то на Молдову тратить время особо не будут. Зачистка информационного пространства РМ, в общем-то, находится на завершающем этапе, но милитаристская пропаганда пока еще толком не началась. Поэтому необходимо следить за внутренними процессами в Молдове, скрыть информационно-идеологическую подготовку к войне невозможно. Ближайшие месяцы нам покажут, насколько все серьезно.

ПолитНавигатор: Что будет с нейтралитетом страны? Усиление армии за счет оружия с Запада – это защита нейтралитета или что-то другое?

Игорь Шорников: Как ни странно, нейтралитет не является большим препятствием для втягивания Молдовы в войну. Неразрешенный конфликт на Днестре, в котором Россия является гарантом сохранения мира, создает относительно простые способы вовлечения Молдовы в вооруженные действия.

Не будем забывать, что идейные предшественники нынешних правых, как они сами считают, уже имеют опыт военного противостояния с Москвой.

Во всяком случае, в июне 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур объявил в парламенте, что они находятся в состоянии войны с Россией.

И это при том, что боевые действия Молдова вела исключительно против Приднестровья. К сожалению, в Молдове не желают помнить, что произошло, когда на ту войну явился генерал Лебедь. Весь наступательный потенциал молдавской армии был уничтожен за одну ночь, а о потерях Молдовы в конфликте 1992 года до сих пор нет официальных сведений.

ПолитНавигатор: Правительство Молдовы предлагает узаконить процедуру ввода на территорию страны иностранных вооруженных контингентов. Что это значит?

Игорь Шорников: Это явный сигнал о подготовке к войне. Из Молдовы пытаются сделать военный плацдарм НАТО.

ПолитНавигатор: Очевидно, что Запад желает превратить Молдову во враждебное России государство. Есть ли в РМ силы, способные воспротивиться такому развитию событий?

Игорь Шорников: Единственная возможность избежать дальнейшей подготовки к войне – сменить политический режим в этой стране. Но мы понимаем, что такой возможностью ни одна из политических сил Молдовы сейчас не обладает.

ПолитНавигатор: Что представляет собой молдавская армия сегодня? Насколько мотивированы молдавские военнослужащие?

Игорь Шорников: Мотивации особой нет, но в молдавской армии есть военные, которые получили определенный боевой опыт в ходе операций в Ираке и в Косово, многие офицеры повышали свою квалификацию в США, многие принимали участие в военных учениях, проводимых совместно с НАТО. Поэтому специалисты современного военного дела в молдавской армии есть.

При этом, учитывая небольшую численность молдавской армии, явную угрозу Приднестровью она не представляла. Приднестровская армия, кстати, также никогда не была предназначена для ведения наступательных боевых действий против Молдовы.

В нашем регионе сложился определенный баланс сил, который до недавнего времени всех устраивал. Однако поставки вооружений Молдове и особенно возможное появление на ее территории иностранных контингентов, этот баланс разрушают.

ПолитНавигатор: Министр обороны РМ Анатолий Носатый сделал заявления относительно боеспособности молдавской армии и перспектив отражения возможной атаки со стороны Приднестровья. На каждый приднестровский танк он желал бы иметь «большое количество противотанковых средств, например, «Джавелинов». Насколько возможно в нынешних условиях столкновение правого и левого берега Днестра?

Игорь Шорников: После 30 лет мира трудно представить себе такое. Очевидно, что если мы будем предполагать военное столкновение на Днестре, то это может быть исключительно результатом внешнего воздействия. И то, вряд ли это перспектива ближайших месяцев. Чтобы такие сценарии стали реальными, Западу еще придется проделать большую работу.

ПолитНавигатор: Наблюдатели видят признаки готовящейся экспансии Польши на Украину. В это же самое время просматриваются и «великорумынские» замыслы – Бухарест претендует на часть украинской территорию, территорию Молдовы и даже Приднестровья. Может ли украинский кризис подстегнуть Румынию к активным действиям по расширению своих владений?

Игорь Шорников: Для Румынии, как и для Польши, открылось «окно возможностей» для реализации их великодержавных амбиций. Прошлые правила не действуют, и ни один сценарий исключать нельзя, в том числе и активных действий с участием военных.

Но мне кажется, что в Румынии не так представляли процесс своего территориального расширения. Начать сейчас занимать молдавские или украинские земли может означать для румын прямое соприкосновение с российской армией, а они этого вовсе не хотят. Не для того Румыния 30 лет занималась продвижением своей «мягкой силы», раздачей своих паспортов в Молдове и в некоторых областях Украины, чтобы теперь кровью своих солдат оплачивать аннексию этих территорий. Они бы хотели бескровного и мирного объединения. В идеале приращение территорий должно проходить на основе местных референдумов и выглядеть как гуманитарная миссия по спасению людей там проживающих. В итоге это должно быть политическим решением, признаваемым великими державами.

Однако логика войны может спутать планы Бухареста. Например, если англосаксам удастся втянуть Молдову в военное противостояние с Россией, Румыния отсидеться за спинами молдаван не сможет.

Америка и Англия рассматривают весь Евросоюз как «пушечное мясо» в войне с Россией, а Румыния и Польша – это его передовые отряды, которые первыми должны попасть в мясорубку. При этом если Варшава ведет себя крайне агрессивно по отношению к России, полностью отрабатывая сценарий англосаксов, то Бухарест с самого начала спецоперации проявляет гораздо больше благоразумия.

Надо отдать должное румынам. Самые великие их достижения были достигнуты не на полях сражений, а кропотливой внешнеполитической работой. В годы Первой мировой войны они терпеливо ждали удачного для себя момента для включения в войну на стороне будущего победителя.

Напрочь проиграв военную кампанию и сдав свою столицу немцам, они умудрились по итогам войны забрать российскую Бессарабию и присоединить значительную часть населенной венграми Трансильвании. Накануне Второй мировой войны им удалось при помощи Гитлера отобрать у венгров остатки Трансильвании, а потом, по итогам войны, сохранить эти приобретения. Вот и сейчас румыны выжидают, возлагая надежды на свою политику и дипломатию, но не на военную силу. Поэтому, кстати, у них гораздо больше шансов остаться в выигрыше, чем у тех же поляков.