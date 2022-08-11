Запад не будет рвать отношения с Индией и Китаем из-за Украины – Чаплыга

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Новости Украины

Требование президента Владимира Зеленского о том, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС и депортировать в РФ уже прибывших в Евросоюз, такая же нерабочая чушь, как и призывы признать Россию страной-террористом или закрыть над Украиной небо.

Об этом эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А может ли Европа пойти на такое наше требование (Зеленского, чтобы Запад запретил въезд россиянам и вернуть уже уехавших – ред.)? Ну, однозначно, нет. Потому что не существует коллективной ответственности. Равно, как и у нас в Конституции не существует коллективной ответственности… Соответственно – нет, нереализуемо то, что мы говорим. Равно, как нереализуемо и то, о чем мы говорили ранее – призывы признать Россию страной-спонсором терроризма. Почему? Это сродни требований закрыть над нами небо. Что такое закрыть над нами небо? Закрыть над нами небо означает прямое вступление в войну НАТО. НАТО что сказало? Как закрыть небо? Закрыть ракетами и самолетами над территорией Украины силами НАТО. Ракеты и самолеты на территории Украины, натовские, в условиях агрессии России против Украины – это есть прямое столкновение России и НАТО? Да, есть. НАТО что сказало? Нет», – сказал Чаплыга.

По его мнению, признать Россию спонсором терроризма для США будет означать фактически объявление войны Китаю и Индии, на что они никогда не пойдут.

«Требования признать Россию страной-спонсором терроризма означает объявление экономической, ядерной войны Китаю и Индии. Пойдет ли на это США? Особенно после дурацкого визита Пелоси. Нет. Теперь они на это не пойдут. То, что мы наблюдаем – это всего лишь предвыборные ристалища, и не более того в сенате и конгрессе. Госдеп четко сказал – нет. И там начались разные ристалища политические. Потому что, если вы объявляете страну спонсором терроризма, значит под санкции попадает страна, которая имеет договоры о дружбе или экономические отношения со страной-спонсором терроризма. Кто это? Это Китай и Индия. Получается, США, таким образом, объявляют экономическую войну Китаю и Индии. Готовы ли США объявить войну Китаю, если США и Китай являются двумя сторонами одной общей монеты. Нет», – объяснил политолог.