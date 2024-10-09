Запад не даёт Украине победить на поле боя! – Рева

Максим Столяров.  
09.10.2024 17:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Страны западного блока не собираются передавать Украине достаточного количества оружия «для победы над Россией».

Об этом в эфире интернет-канала «Политэксперт» заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не собираются передавать Украине достаточного количества оружия «для победы над Россией»....

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«На Рамштайне Остин сказал: «Мы перевернём небо и землю для того, чтобы Украина победила». Вернулся в США, и говорит: «Мы сделаем всё, чтобы Украина не проиграла». То есть, ему его руководство объяснило, что не всё так просто.

Если бы у Зеленского была нормальная дипломатическая служба, а не эти аматоры, они бы объяснили эти нюансы. И первое, что он должен был понять – это огромную зависимость исхода этой войны от того, как нам будут помогать», – рассуждал Рева.

Он возмутился, что запад даёт Украине ровно столько оружия, чтобы ВСУ «не потерпели военного поражения».

«Как-то вот нас выравнивали, выравнивали, но не давали нам возможности получить преимущество огневое, преимущество на поле боя, которое позволило бы нам эффективно и быстро наступать», – разглагольствовал укро-министр.

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