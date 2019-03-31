Запад не дал добро на лицензированную копию Майдана

31.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад запретил украинским политикам организовывать Майдан в случае, если кто-то из основных кандидатов в президенты будет не согласен с итогами голосования.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, протесты, по итогам голосования могут быть, но они не обретут радикального характера.

«Радикального сценария не будет, поскольку вторая и третья позиция, разница между ними на мизере, она открывала дорогу технологии «царь ненастоящий» с дальнейшим выходом на Майдан. С учетом радикализации общества, нетрудно догадаться, к чему это могло привести, к каким последствиям. Но наши внешние партнеры, в том числе и Вашингтон, не дали добро на лицензированную копию Майдана.

Позиция достаточно жесткая – массовые протесты могут привести к фатальным для Украины последствиям. Эта позиция озвучивалась как Белым домом, так и европейскими нашими партнерами. Поэтому, это повлияет на позицию того, кто придет третьим. Протесты будут, но они не примут радикального характера, поскольку насчет радикальных протестов наши внешние партнеры выразили позицию категорического неприятия», – заявил Золотарев.