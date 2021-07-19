Запад не даст Украине никаких компенсаций за потерю транзита и отберёт ГТС

19.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Требования о компенсации финансовых потерь от прекращения транзита российского газа со стороны украинского руководства звучат глупо и свидетельствуют о его некомпетентности.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой компенсации не будет, не будет никакой помощи, ничего не будет. Это абсолютное право России – строить газопровод с кем она хочет, с кем она договаривается, и договариваться о поставках газа. Поэтому говорить о том, что Украине надо компенсировать… Что компенсировать? Мы что, муж и жена которые разводятся и делят имущество, и суд говорит, что надо алименты платить? У нас такие отношения? Нет, у нас не такие отношения. Это – бизнес. Это – капиталистические отношения, рыночные отношения», – сказал эксперт.

По его словам, Зеленский и его советники плохо представляют себе, что вообще происходит вокруг ГТС Украины, зато это хорошо понимают европейские компании, которые хотят обанкротить украинского оператора ГТС и отобрать «трубу» у Украины.

«Сейчас нет никакого плана, стратегии, понимания того, как вообще будет развиваться ГТС Украины, что ее ждёт. Даже чего требовать, чего хотеть. Это можно увидеть даже по заявлению Зеленского, когда он сказал, что, оказывается, вопрос «Северного потока-2» связан с поставками газа на территории ДНР и ЛНР. Он сказал, что энергобезопасность зависит от этого, что там жители будут без газа. Как так можно говорить? Кто ему это дает? Туда газ поставляет «Газпром» напрямую. Фактически они проводят там гуманитарные поставки, это всё вешают на «Газпром». Это не наш вопрос. Для чего немцам это говорить, эту ахинею? Причина – в том что нет никакого плана – бежим… куда бежим, почему бежим? Не знаем. Но европейские компании знают, куда бежать, они ведут оператора ГТС к банкротству, снижению его стоимости для того, чтобы просто зайти сюда и «освободить», – заключил Юрий Корольчук.