Запад не даст завершиться процессу перевооружения РФ – военный эксперт

США не оставят Украину и будут продолжать снабжать оружием, даже если это не будет оформлено прямой помощью.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они будут присутствовать, они точно так же вооружение будут поставлять, говоря о том, что склады у них пустые, возможности поставки вооружения нет и так далее. Но они-то усиливают Европу частями, соединениями, а части и соединения не могут находиться в районах дислокации и не иметь какие-то запасы боекомплекта на ближайший месяц-два, а то и три. То есть – это всё от лукавого, что боеприпасы истощены, склады пустые и так далее. Ну как может армия перемещаться, пусть это флот будет, пусть это пехотные подразделения, моторизированные – они всё равно должны иметь какие-то склады с запасом, первые склады, которые они используют в первый поединок боя. То есть там полтора БК, или 2 БК у них там по натовским параметрам заложено. И плюс ещё резервы должны быть заложены. И эти резервы с ними должны перемещаться. Поэтому тут очень аккуратно нужно смотреть, когда говорят, что боеприпасов нет, а на поле боя, здесь, на линии соприкосновения они градом просто сыплются со всех сторон», – пояснил эксперт.

По его словам, отечественный военно-промышленный комплекс сделал очевидный рывок в вооружении за время СВО, и на поле боя уже современные техника и вооружение.

«От систем ПВО и РЭБ, которые уничтожают огромное количество непосредственно БПЛА, наши беспилотники, комплекс «Купол», который не просто себя зарекомендовал – большие заказы на него были, но по решению Министерства обороны, как я понимаю, их запретили для экспорта. Поэтому это наше внутреннее оружие, которое дальше будет эволюционировать, развиваться. «Ланцет» бьёт уже на дистанцию 80 км, а в ближайшее время он этот барьер перейдёт, возможно, даже в несколько раз. И результаты от него просто уникальные – минимальная засечка в радарах, низкая высота. Он будет использовать, по всей вероятности, нейросеть. Всё это эволюция нашего вооружения, и она за время проведения спецоперации дала грандиозный толчок нашей промышленности, чтобы в дальнейшем мы пересмотрели полностью концепцию ведения боевых действий», – считает Киселёв.

Он добавил, что весь мир обратил внимание, как происходит специальная военная операция, и конфликт между Израилем и Палестиной. В Палестине кровавое месиво, огромное количество безвинных людей, и в противоположность – специальная военная операция, где задачи поставлены не наносить вред обычным гражданам.

«Сегодня у нас совсем всё по-другому, и конечно, мир обращает на наши ВКС, на наш «Ночной охотник», на наши Су-34, Су-35, и этот интерес будет с каждым днём всё больше и больше возрастать. Применение нами точечных боеприпасов, высокой точности, как «Краснополь», который точно так же идет в развитие и постоянно эволюционирует, как в точности, так и в мощности, и в дальности его использования. Мы сегодня работаем в том комплексе, который на будущее даст большую закладку, чтобы минимизировать потери наших бойцов и максимально – наносить вред противнику. Вот это самая основная задача – наносить вред не на линии соприкосновения, а на ближних рубежах подхода, а может быть и на дальних. Вот к чему сегодня специальная военная операция и подходит», – заключил Киселёв.