Страны западного блока не поставляют на Украину даже обещанные боеприпасы, что значительно усложняет готовящееся наступление ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киеву хочется получить от Запада побольше вооружений. А вспомним последний «Рамштайн» – там не было ничего нового даже предложено. Напомню, где-то полтора месяца назад они взяли на себя обязательство поставить до конца года один миллион тяжёлых снарядов либо со своих складов, либо выкупить в других странах.

Посчитаем – это должно быть примерно 100 тысяч снарядов в месяц. А они за месяц поставили всего сорок тысяч, это в два с половиной раза заявленных позиций.

Отсюда и недовольство украинской стороны, которая, очевидно, заметно урезала паёк своим артиллеристам. А это заметно сказывается на линии фронта, позволяет нам более решительно наступать на том же Артёмовском направлении», – сказал Подоляка.