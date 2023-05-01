Запад не додает снаряды ВСУ, но толкает в наступление – Подоляка

Владимир Гладков.  
01.05.2023 16:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Страны западного блока не поставляют на Украину даже обещанные боеприпасы, что значительно усложняет готовящееся наступление ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не поставляют на Украину даже обещанные боеприпасы, что значительно усложняет готовящееся...

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«Киеву хочется получить от Запада побольше вооружений. А вспомним последний «Рамштайн» – там не было ничего нового даже предложено. Напомню, где-то полтора месяца назад они взяли на себя обязательство поставить до конца года один миллион тяжёлых снарядов либо со своих складов, либо выкупить в других странах.

Посчитаем – это должно быть примерно 100 тысяч снарядов в месяц. А они за месяц поставили всего сорок тысяч, это в два с половиной раза заявленных позиций.

Отсюда и недовольство украинской стороны, которая, очевидно, заметно урезала паёк своим артиллеристам. А это заметно сказывается на линии фронта, позволяет нам более решительно наступать на том же Артёмовском направлении», – сказал Подоляка.

Однако он подчеркнул, что ВСУ всё равно будут вынуждены пойти в наступление, даже не имея необходимой техники и боеприпасов.

«Однако я бы не стал говорить, что контрнаступления из-за этого не будет. Ребята постоянно мониторят ситуацию, и по их данным, если противник не окончательно готов к наступлению, то в значительной мере подготовка проведена. Они ждут только удобного момента и приказа.

Поэтому попытка контрнаступления будет. А насколько она будет успешной и глобальной – это может обсуждаться», – добавил обозреватель.

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