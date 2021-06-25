Запад не допустит воссоединения Сербии и Республики Сербской

25.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Европейский парламент принял резолюцию на основе доклада по Боснии и Герцеговине, подготовленного парламентским Комитетом по иностранным делам.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне 484 голосами «за» и 73 «против», при 133 воздержавшихся Европейский парламент утвердил доклад по Боснии и Герцеговине в виде резолюции, которая была подготовлена ​​и недавно принята Комитетом по иностранным делам. Доклад был разделен на семь глав, касающихся процесса примирения, функционирования демократических институтов, верховенства закона, основных прав человека, социально-экономических реформ, связи, энергетики и окружающей среды, внешней политики и безопасности.

В резолюции было заявлено, что «Европейский Союз решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость БиГ».

То есть, Брюссель лишний раз дал понять, что не позволит Республике Сербской выйти из государственного образования, которое регулярно покушается на их права.

При этом довольно странно говорить о «суверенитете» этого квазигосударства при наличии в нем действующего института западного надсмотрщика над страной – Верховного представителя по БиГ, обладающего особыми полномочиями, в том числе и отменять местные законы и отстранять от должностей чиновников всех уровней.

В резолюции также осуждается «националистическая и подстрекательская риторика, отрицание и прославление военных преступлений, включая геноцид в Сребренице».

То есть Брюссель в очередной раз попытался закрепить антисербский миф, состряпанный американскими политтехнологами, дабы закрепить результаты агрессии, оккупации и протекторат Запада над регионом.

Также были отклонены все поправки к тексту проекта резолюции от хорватских депутатов Европарламента, которые пытались добиться дополнительных прав для боснийской хорватской общины, не имеющей собственной субъектности в рамках западного проекта «Республика Босния и Герцеговина».