Запад не дотерпел с санкциями – Бабаков

Запад в первую очередь ударил санкциями по российской финансовой сфере, потому что она составляет основу их колониальной политики – подчинение западной финансовой модели.

Об этом в эфире радио «Спутник» заявил вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К их удивлению, это не сработало. Я не могу сказать, что мы были готовы к этому, но, видимо Господь Бог и правительство сделали так, что мы отбили эту атаку на удивление и самим себе, и этим странам. Более того, у нас открылись глаза на эту проблему. Мы защитили сами себя. Поддержали валютный контроль и тем самым ограничили вывоз капитала. Мы стали развивать собственную валюту, стабилизировали курс, фактически, мы стали его назначать. Стали работать с нашим профицитом внешнеторгового баланса. Многие цели мы стали ставить, исходя из потребностей нашей экономики, а не из того, что нам диктовалось ранее. Мы продолжаем это и, я надеюсь, дойдем до конца, когда поймем, что рубль это не только накопительная, резервная валюта, но и инвестиционная валюта. Что надо вкладывать в рубли, а не в доллары. Это поменяет сознание бизнеса, управления страной и рядовых граждан», – считает политик.

По его мнению Запад «недотерпел» с санкциями, поэтому Россия смогла преодолеть их последствия, хотя она к этому практически не готовилась.

«Мы правильно отреагировали. Если бы мы подготовились, у нас бы была собственная платежная система независимая. Мы бы нашли партнеров, которые бы с нами активно торговали за рубли. А мы это начали делать на ходу. Но они действительно фальстанули. Если бы они продолжали ту политику с помощью либеральной модели, которая у нас длительное время внедрялась, это была бы действительно проблема. Если бы санкции были отменены, то вернулась бы прежня модель и появились бы мотивации для прихода сюда западных товаров. Они бы уничтожили зарождающееся национальное производство. А этого не произошло», – сказал Бабаков.