Запад не доверяет украинской власти из-за тотальной коррупции – иноагент Чичваркин

Западные элиты не доверяют украинскому руководству, поэтому не спешат оказывать максимальную помощь.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России жураналистки Юлии Латыниной заявил беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не доверяют никогда украинскому руководству из-за коррупции, и это самая большая проблема – если бы не было в Украине коррупции, вероятно, и денег, и всего было бы, они были бы гораздо ближе ментально Западу и поддержки было бы гораздо больше», – сказал иноагент.

«Я могу ошибаться, но проблема коррупции в Украине – это первое, что всегда им ставят в пику на всех переговорах и просьбах о помощи… Если бы этого не было, поддержка Запада была бы другая. А так они боятся, что это все пропадет куда-то, потом этих политиков пересажают, а им отвечать перед своими избирателями, что они на самом деле насыпали денег каким-то коррупционерам.

Вот это большая проблема, большущая. Номер один, я бы сказал. Потому что путинская армия понятно где находится, а это внутри – везде и повсеместно», – заявил Чичваркин.