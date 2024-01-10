Запад не доверяет украинской власти из-за тотальной коррупции – иноагент Чичваркин

Анатолий Лапин.  
10.01.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Западные элиты не доверяют украинскому руководству, поэтому не спешат оказывать максимальную помощь.

Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России жураналистки Юлии Латыниной заявил беглый иноагент Евгений Чичваркин, ставший лондонским бизнесменом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные элиты не доверяют украинскому руководству, поэтому не спешат оказывать максимальную помощь. Об этом...

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«Они не доверяют никогда украинскому руководству из-за коррупции, и это самая большая проблема – если бы не было в Украине коррупции, вероятно, и денег, и всего было бы, они были бы гораздо ближе ментально Западу и поддержки было бы гораздо больше», – сказал иноагент.

«Я могу ошибаться, но проблема коррупции в Украине – это первое, что всегда им ставят в пику на всех переговорах и просьбах о помощи… Если бы этого не было, поддержка Запада была бы другая. А так они боятся, что это все пропадет куда-то, потом этих политиков пересажают, а им отвечать перед своими избирателями, что они на самом деле насыпали денег каким-то коррупционерам.

Вот это большая проблема, большущая. Номер один, я бы сказал. Потому что путинская армия понятно где находится, а это внутри – везде и повсеместно», – заявил Чичваркин.

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