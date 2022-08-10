«Запад не готов и не хочет продолжать войну на Украине зимой» – Карасёв

10.08.2022  19:43 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 1744
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мешал Западу вести политику, направленную на перемирие с Россией, потому что сегодня ни у кого нет – ни сил, ни желания продолжать войну на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мешал Западу вести политику, направленную на перемирие с Россией, потому...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Очевидно, сегодня ни у кого нет ни сил, ни желания – Запад, Европа, может быть у Джонсона, с которым неслучайно не хотят встречаться многие. Я на прошлой встрече говорил о том, что без отмашки Вашингтона вряд ли бы Джонсон ушёл в отставку. Там ситуация, видимо, для многих ломала игру.

Может быть, для Джонсона и для Лиз Трасс. Лиз Трасс будет премьер-министром, но риторика будет поспокойней. Никто не готов и не хочет продолжать войну зимой. Все истощились. А Путин – да», – констатировал Карасёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть