«Запад не готов и не хочет продолжать войну на Украине зимой» – Карасёв

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Новости Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мешал Западу вести политику, направленную на перемирие с Россией, потому что сегодня ни у кого нет – ни сил, ни желания продолжать войну на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, сегодня ни у кого нет ни сил, ни желания – Запад, Европа, может быть у Джонсона, с которым неслучайно не хотят встречаться многие. Я на прошлой встрече говорил о том, что без отмашки Вашингтона вряд ли бы Джонсон ушёл в отставку. Там ситуация, видимо, для многих ломала игру. Может быть, для Джонсона и для Лиз Трасс. Лиз Трасс будет премьер-министром, но риторика будет поспокойней. Никто не готов и не хочет продолжать войну зимой. Все истощились. А Путин – да», – констатировал Карасёв.