Запад не готов вкладываться в послевоенное восстановление Украины – Карасев

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Киевское руководство полностью надеется на Запад и даже не задумывается о составлении плана восстановления украинской экономики.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий live» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война ослабляет украинскую экономику. ВПК не работает, многие промышленные предприятия стоят. Это некомпетентность руководства, отсутствие политической воли, всё вместе. Когда я слышу, что русские бомбят наши ТЭС, электрические подстанции, то говорят: «Чёрт с ним, мы создадим тут после войны новую зелёную экономику». Это ж серьёзный элемент. Или вместо центрального отопления создадим автономное, как на Западе. А теперь, я думаю, многие в Европе поняли, в чём прелесть центрального отопления. И многие поняли, что такое европейская жизнь по-настоящему, со счетами, экономией электрики, тепла», – пожаловался Карасёв.

Он подчеркнул, что в то же время и Запад не будет вкладывать деньги в развитие воюющей страны, и говорить о «плане Маршалла для Украины» не приходится.

«Представьте Украину после войны. Все думают, что нас восстановят. Ну а есть генеральный план этого восстановления? План Маршалла был странам, которые были в западном блоке и были привязаны к западной экономике. Но для этого надо понимать, когда война закончится, в каких границах, будет ли Украина принята в ЕС. А если продолжительный конфликт, потеря территорий? Кто будет вкладывать деньги в страну, в которой территориальный конфликт? Чтобы какая-то ракета ударила по объекту, или какое-то наступление? План Маршалла – это когда всё решено. Война закончилась, Германия разгромлена, союзники поделили зоны влияния», – сокрушался политолог.