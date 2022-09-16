Запад не изжил в себе колониальную философию – Путин

16.09.2022  20:13 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Беспредел, Дзен, Запад, Зерно, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Европа до сих пор в своей ежедневной политике не может избавиться от парадигмы колониальной философии.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа до сих пор в своей ежедневной политике не может избавиться от парадигмы колониальной...

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«Примерно 300 тысяч тонн, примерно, скопилось наших удобрений в портах европейских стран. Наши компании уже говорят: «Бесплатно отдадим! Только выпустите. Отдадим в беднейшие страны, на развивающиеся рынки». Удерживают до сих пор.

Это вообще удивительно. Не хотят, чтобы Россия зарабатывала. Но если мы бесплатно отдаём, мы же на этом не зарабатываем! Чего они делают, я не понимаю. Ради чего это всё? Болтовня идёт о помощи беднейшим странам. А на деле – вот что происходит.

Понимаете, у меня такое впечатление, особенно это европейских стран касается, это бывшие колониальные державы. Но они до сих пор живут в парадигме колониальной философии. Они привыкли жить за чужой счёт. И до сих пор не могут избавиться от этой парадигмы – в своей практической ежедневной политике.

Но время пришло. Пора наконец-то сделать определённые выводы и вести себя по-другому. Более цивилизованно», – сказал Владимир Путин.

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Просмотров: 164

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