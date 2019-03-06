«Запад не хочет помогать ненадежной Украине»

06.03.2019, Львов, Владимир Гладков

Единственный выход из российского «полуокружения», в которое попала Украина – это заручиться помощью Запада, однако он не спешить протягивать руку помощи.

Об этом в интервью «4 каналу» заявил кандидат в президенты Украины от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите будущее Украины в ЕС и НАТО?» – спросила журналист.

«Да. Сегодня – да, обязательно. Нам крайне необходима помощь европейских сообществ, так как мы практически в полуокружении. Если считать, что Белоруссия в военном союзе с Россией, и Россия практически доминирует в Белоруссии. Посчитайте, 1084 километра белорусско-украинской границы, 2200 километров границы с Россией, ещё практически аннексированный Крым плюс закрытый Керченский пролив и ещё у нас Приднестровье», – рассказал тягнибоковец.

«То есть, Украина вообще в полуокружении. Нам крайне нужна внешняя помощь, но помощь надёжная, активных и мощных игроков, которые сегодня не хотят иметь дел с Украиной как с ненадёжным государством», – признал Кошулинский.