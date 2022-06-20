Запад не хочет помогать Украине деньгами – Гопко

Запад не спешит выделять Украине масштабную финансовую помощь для поддержки экономики и восстановления страны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады, бывшая глава парламентского комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гопко, только для наполнения бюджета Украине нужно не менее пяти миллиардов долларов в месяц.

«В нашей адвокации, в этом марафоне, когда снижается внимание к Украине… откровенно скажу, что за предыдущие визиты в Вашингтон было несколько интервью и между встречами в Конгрессе, и в интервью с журналистами. Сейчас это существенно снизилось внимание…

Нам нужна будет дальше и финансовая помощь и, например, для бюджета пять миллиардов в месяц для того, чтобы покрыть все расходы. Я уже не говорю о необходимом, немедленном решении проблем подготовки к зиме…

И я вам скажу – нет готовности сейчас, когда продолжаются боевые действия и непонятно, как будет развиваться ситуация на фронте, давать большие средства сейчас. И это то, что нам надо – делать «Рамштайн», но уже для решения проблем сейчас, во время войны и на постпобедную отстройку», – заявила Гопко.