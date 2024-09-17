Запад не хочет поражения России, поэтому не дает Украине победить – соратник Зеленского

Анатолий Лапин.  
17.09.2024 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад руководствуется логикой, что Россия не должна проиграть в противостоянии с Украиной, поэтому задерживает поставки вооружения и не дает разрешения на дальнобойные ракетные удары.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата украинского парламента Анны Гопко заявил зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад руководствуется логикой, что Россия не должна проиграть в противостоянии с Украиной, поэтому задерживает...

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«Ноги растут из той формулы, что Украина должна не проиграть, Украина должна, условно, выиграть, но и Россия не должна проиграть. И логика в том, чтобы не нанести такого вреда России, чтобы она коллапсировала, – вот центральная линия поведения наших западных партнеров», – утверждал он.

«Я только таким образом могу объяснить, почему задерживается, почему мы по полгода просим тот или иной вид вооружения, который в принципе может быть предоставлен сегодня. И мы его получаем тогда, когда уже, условно, Россия, понимая, что мы все равно его когда-то получим, подготовилась к такой истории», – рассуждал Чернев.

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