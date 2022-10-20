Запад не хочет распада России – украинский политолог

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Запад не только боится распада России, но и фактически является главным гарантом её целостности, поскольку не заинтересован превращением одной ядерной державы в несколько малых государств в тем же статусом.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я читаю слова по поводу того, что вот Запад хочет, чтобы Россия распалась. Нет. Запад хочет сдерживать Россию. Более того, мне кажется, что главным гарантом целостности России является именно Запад. По одной простой причине. Я помню, когда был этот Лиссабонский протокол, когда распадался СССР. Был СНВ-1 сначала, до распада, потому что очень испугались передачи оружия, что будет ядерное оружие на территории всего лишь четырех республик. Всего лишь. А при распаде России сколько будет?» – заявил Чаплыга.

Он подчеркнул, что Китай тоже не хочет ни распада, ни исчезновения России, а предпочитает многополярный мир, в котором видит ее одним из полюсов

«Китай не заинтересован [в распаде России]. Китай заинтересован, чтобы была многополярность. Они это сказали, читал огромный доклад Си, так вот красной нитью идет именно многополярность. Не хочет Китай биполярного мира и не хочет Китай однополярного мира. Многополярный мир означает, что одним из полюсов должна быть Россия. Дело в том, что в биполярном мире Китай, в таком случае, как обратная сторона монетки США. То есть не к кому апеллировать. Поэтому чтобы мне ни говорили, Китай не заинтересован в исчезновении России или ее распаде», – добавил украинский политолог.