Запад не может и не знает, как победить Россию – Карасев

Анатолий Лапин.  
27.05.2024 11:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


У Запада нет видения победы над Россией, поэтому сейчас ситуация фактически застопорилась и никто не готов к поиску дипломатического решения.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Запада нет видения победы над Россией, поэтому сейчас ситуация фактически застопорилась и никто...

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«Нигде нет пока намерений решать вопрос за столом переговоров. Все хотят продолжать, хотя не знают, как. Все не готовы еще на дипломатию, но не знают, как продолжить войну в военном стиле. Но на дипломатию не готовы – видят. Что тупик, зондируют разные слабые места друг у друга, имитируют или хотят имитировать какие-то свои возможные эскалационные действия, чтобы отпугнуть противника и заставить его сдаться, но это пока еще не признание того, что все исчерпано, давайте, садимся за стол переговоров», – сказал эксперт.

«Почему? Потому что Запад не может, не знает, как обеспечить победу себе и Украине, как сохранить лицо, он не может это признать. Потому что, если вы признаете, что не можете победить, значит, в мире много вопросов возникнет к вам, значит, вы не такие и сильные, вас можно послать подальше», – заявил Карасев.

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