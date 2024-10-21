Запад не может ничего противопоставить «корейским волонтерам» на Украине

Елена Острякова.  
21.10.2024 20:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Конфликт на Украине готовится перейти к заключительной стадии.

Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине готовится перейти к заключительной стадии. Об этом американский эксперт в области...

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«Это подготовка к эндшпилю. В эндшпиле выводятся фигуры, которые есть у каждой стороны. У России появилась новая фигура. Это толстенький Ким с его тысячами «корейских волонтеров», которые будут воевать теперь, очевидно, в русской униформе и с русскими документами. А Запад ничего этому не противопоставляет», – сказал Коэн, который еще не так давно был завсегдатаем российских ток-шоу в качестве эксперта.

По его данным, Запад производит для Украины в 3 раза меньше снарядов калибра 155 мм, чем Россия – 152 мм. США не производят достаточного количества «Томагавков» и ракет ПВО.

«Запад не убирает лимиты на полеты ракет. Французы говорят, что будут поставлять старые «Миражи-2000» в 2025 году. Это машины 30-летней, если не более давности. И вообще непонятно, что будет, если победит Трамп, который пугает тем, что посадит стороны за стол переговоров и решит проблему еще до инаугурации», – переживал Коэн.

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