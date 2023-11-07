Запад не обеспечит победу Украины – экс-посол в США

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 15:34
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад не обеспечит победу Украине своими поставками оружия и техники.

Об этом в эфире интернет-канала «Укринформ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не обеспечит победу Украине своими поставками оружия и техники. Об этом в эфире...

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По словам Чалого, Запад будет лишь помогать Украине не проиграть, а все остальное – дело ее ВПК и солдат.

«Некоторые обещанные вещи в сроки не пришли в Украину. То есть это проблема не только наша – Европа не готова была к такой масштабной войне, столько снарядов нет. Но мы должны были это тоже понимать, значит у нас основной акцент должен быть на производстве своих снарядов, своих ракет.

Пока нам закрывают, сбалансируют асимметрию с Россией. Нам нужно искать, за счет чего мы будем побеждать. Скажу так, формула такая: нам победу Запад не обеспечит. Поражение от России нет – они поддерживают нас. Победу мы должны обеспечить своим вооружением», – заявил Чалый.

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