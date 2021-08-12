Запад не ограничится расшатыванием ситуации в РФ – политолог

Ситуацию в России перед парламентскими выборами расшатывают не с целью быстрого захвата власти.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 рассказал профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Видно, что идет активное расшатывание ситуации, но не с целью захвата власти, как это бывает в любой цветной революции. Цель в том, чтобы сейчас признав выборные органы власти нелегитимными, иметь возможность в будущем оспаривать все их решения, когда ситуация существенным образом изменится», – сказал Манойло.

По его мнению, против России будет использованы две майданной технологии. Первая – «огненный пояс», когда беспорядки начнутся в регионах, после чего начнется «поход на Москву».

«При желании, в ступор государственную систему можно поставить. Будут не успевать перебрасывать Росгвардию из одной точки в другую. Но это сложно, хлопотно и требует больших организационных усилий», – рассуждает Манойло.

Более вероятным он считает задействование «венесуэльского сценария» – конфискацию активов российской элиты на Западе. При этом действия майданного характера будут носить отвлекающий характер, власть сосредоточится на противодействии им, и не будет искать истинный источник угрозы.

«Такая схема для нашей страны вполне реальна и возможна. Полно в окружении людей, имеющих активы за рубежом, которые они вывели и переписали на кого-то. Эти активы их личные, их потерять гораздо больнее, чем миллиард из бюджета. Это реальный риск. Работа по прощупыванию подходов к определенным людям ведется», – сказал Манойло.