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12.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Беспорядки, Выборы, Дзен, Запад, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Финансы
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Запад не ограничится расшатыванием ситуации в РФ – политолог

Ситуацию в России перед парламентскими выборами расшатывают не с целью быстрого захвата власти. Об...

Ситуацию в России перед парламентскими выборами расшатывают не с целью быстрого захвата власти.

Об этом в рамках белорусского Медиаклуба Формат А3 рассказал профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видно, что идет активное расшатывание ситуации, но не с целью захвата власти, как это бывает в любой цветной революции. Цель в том, чтобы сейчас признав выборные органы власти нелегитимными, иметь возможность в будущем оспаривать все их решения, когда ситуация существенным образом изменится», – сказал Манойло.

По его мнению, против России будет использованы две майданной технологии. Первая – «огненный пояс», когда беспорядки начнутся в регионах, после чего начнется «поход на Москву».

«При желании, в ступор государственную систему можно поставить. Будут не успевать перебрасывать Росгвардию из одной точки в другую. Но это сложно, хлопотно и требует больших организационных усилий», – рассуждает Манойло.

Более вероятным он считает задействование «венесуэльского сценария» – конфискацию активов российской элиты на Западе. При этом действия майданного характера будут носить отвлекающий характер, власть сосредоточится на противодействии им, и не будет искать истинный источник угрозы.

«Такая схема для нашей страны вполне реальна и возможна. Полно в окружении людей, имеющих активы за рубежом, которые они вывели и переписали на кого-то. Эти активы их личные, их потерять гораздо больнее, чем миллиард из бюджета. Это реальный риск. Работа по прощупыванию подходов к определенным людям ведется», – сказал Манойло.



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