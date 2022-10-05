Запад не оставляет попыток изгнать Россию из Совбеза ООН

05.10.2022  15:39 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ООН, Политика, Россия


Запад будет пытаться изменить структуру ООН в ущерб России, лишив ее права вето в Совете безопасности.

Об этом сегодня на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявил Сенатор Алексей Пушков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет пытаться изменить структуру ООН в ущерб России, лишив ее права вето в...

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«Сейчас в англо-саксонских странах продумываются схемы, по которым можно было бы лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Пока это кулуарная история, экспертная, но Украина ставит этот вопрос официально. Более того, она настаивает на том, чтобы ей передали место в Совете безопасности ООН…

Украина считает, что она могла бы заменить СССР в Совбезе ООН в том случае, если Россия будет сочтена страной, которая должна покинуть этот синклит из 5 государств. Слово «невозможно» я бы произносил с определенным допуском. Да, пока невозможно. Для этого враждебным силам нужно провести колоссальную работу в ООН. Но при определенных усилиях они могут начать двигаться в этом направлении», – сказал Пушков.

Он считает, что в своем противостоянии с Западом, роль которого в мире снижается, Россия должна опираться на Большой Юг. Пушков полагает, что «без поддержки незападного мира Запад никогда не сможет провести такого рода политическую операцию», поскольку сможет рассчитывать всего на 70 голосов в Генеральной ассамблее.

При этом страны Большого Юга не поддержат Запад, поскольку «испытали его агрессии на себе».

«Они жизненно заинтересованы в нахождении России в Совбезе ООН. Они прекрасно понимают, что в случае, если ситуация изменится, в силу победы Запада на этом направлении, они превратят ООН во второй вариант ПАСЕ. Тогда ООН можно будет закрывать, она уже смысла никакого не будет иметь», – резюмировал сенатор.

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