Запад не отдаст Молдавию России

25.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Результаты выборов в Молдавии ознаменовали победу не только олигарха Владимира Плахотнка, но и Запада.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Запад подтвердил свое влияние в Молдове. Стратегический курс Молдовы останется прежним — антироссийским. Мы никак не можем понять, что в геополитической борьбе нам никто ничего не подарит», – сказал Шишкин.

Он полагает, что Россия повела себя наивно, понадеявшись на волеизъявление молдавских избирателей.

«Стратегический курс государства не определяется бросанием бюллетеней в урны. Правящая прозападная коалиция пришла к власти не в результате выборов, а в результате государственного переворота. В память об этом в Кишиневе до сих пор стоит сожженное здание президентского дворца. Если Запад вложился в госпереворот, как сейчас он вдруг согласится уйти из Пруто-Днестровского междуречья?», – сказал Шишкин.