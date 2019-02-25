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25.02.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Россия
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Запад не отдаст Молдавию России

Результаты выборов в Молдавии ознаменовали победу не только олигарха Владимира Плахотнка, но и Запада.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад подтвердил свое влияние в Молдове. Стратегический курс Молдовы останется прежним — антироссийским. Мы никак не можем понять, что в геополитической борьбе нам никто ничего не подарит», – сказал Шишкин.

Он полагает, что Россия повела себя наивно, понадеявшись на волеизъявление молдавских избирателей.

«Стратегический курс государства не определяется бросанием бюллетеней в урны. Правящая прозападная коалиция пришла к власти не в результате выборов, а в результате государственного переворота. В память об этом в Кишиневе до сих пор стоит сожженное здание президентского дворца. Если Запад вложился в госпереворот, как сейчас он вдруг согласится уйти из Пруто-Днестровского междуречья?», – сказал Шишкин.

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