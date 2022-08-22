Запад не отступит: политобозреватель призвал готовиться к «новой Столетней войне»

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Несмотрия на высокие шансы смены нынещних правительств в странах Европы в ходе разворачивающегося политического, экономического и энергетического кризисов, не стоит ждать прихода на смену ушедшим политиков, настроенных более лояльно в отношении России, а значит, антироссийский курс ЕС не изменится даже в том случае, если европейцы по полной ощутят на себе последствия энергокризиса в холодную зиму.

Такое мнение высказал российский политобозреватель Андрей Перла.

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«Разумеется, экономические сложности, которые принесли с собой бумеранги антироссийских санкций, вызовут смену всех европейских правительств. Одного за другим. Все эти шольцы уйдут в небытие быстрее, чем кончится год. Избиратель там недоволен снижением уровня жизни, понимает, что виноваты правительства и на выборах, плановых или досрочных, и он непременно заставит их уйти. Все это прекрасно, но. Тот же самый избиратель подвержен воздействуию западной пропаганды – самой лучшей в мире, как швейцарские часы и машины «мерседес». И поэтому следующие правительства будут не более разумными и сговорчивыми и не станут договариваться с Россией, смягчать санкции и тем улучшать положение своего избирателя», – пишет обозреватель.

По мнению Андрея Перлы курс ЕС в отношении Мсквы после ухода нынешних европейских политиков еще более ужесточится.

«Под лозунгом борьбы с ужасной тоталитарной России заставят этого избирателя затянуть пояс еще на пару дырок. А потом еще. Там вон в Германии какой-то мэр уже предложил протестовать против повышения цен у русского посольства – вот так оно и будет происходить. Война на истощение не потому так называется, что ее можно закончить за полгода. Нет, «кровь, пот и слезы» и настоящий голод, и города без воды – все это запад может выдерживать несколько лет подряд. Или еще дольше», – пишет журналист.

Андрей Перла пессимистически предостерегает, что разворачивающаяся на наших глазах новая холодная война может стать новой столетней войной.

«К этому надо себя готовить. К тому что мы – лично мы с вами – не доживем до победы», – резюмирует политобозреватель.