Запад не поддерживает даже самые робкие инициативы Зеленского в Донбассе

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Консенсус Запада и России в ситуации с кризисом власти в Молдове мог бы стать примером для разрешения ситуации на Украине.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при этом, Запад закрывает глаза на критику националистами миротворческих инициатив представителей команды украинского президента.

«Вот, у вас был сюжет про Молдавию, где двоевластие сейчас. Два правительства и так далее. Я обращаю внимание на то, что там правительство, которое создано невероятными усилиями условной пророссийской и проевропейской партий. В уже избранном составе Верховного Совета Молдовы было поддержано, эта фракция, это большинство Европейским Союзом, Москвой и США.

Это уникально. Было бы здорово, если бы внешние игроки, которые влияют на нашу политику, они бы так же реагировали на тех всех собак, которые навешали на Зеленского после того, как там прозвучали слова о том, что не будем стрелять в ответ или что будем думать, как избавиться от блокады, поскольку это всем вредно.

Я хочу сказать, что, к сожалению, из институтов Европейского союза – ни Брюсселя, ни Страсбурга, ни Берлина, ни Парижа мы не слышали осуждения тех нападок на президента, который был избран демократическим путем и его поздравили. Ну хоть слово можете сказать, что это неприлично», – сетует Погребинский.

Политолог раскритиковал молчание Запада на высказывания радикала Дмитрия Яроша и его угрозы в адрес Зеленского.

«Это же разве критика? «Если ты не будешь опираться на нас, – сказал Ярош, националистов, то будешь висеть на Крещатике.

Это депутат Верховной Рады. То есть, мне кажется, что европейцы должны, что называется, ответить. Потому что есть ваши слова о том, что вы поддерживаете мир, и тут, когда есть попытка, хоть неаккуратная, непрофессиональная, несмотря на все это надо было как-то вступиться за попытки двигаться в сторону. Но никто не вступился. Хотят они мира или им комфортно, когда тут стреляют и убивают? Вот это вопрос для европейцев», – заключил Погребинский.