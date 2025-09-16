Запад не понял, что «сильные мужчины» Путин и Си всегда договорятся – Бергманн

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Западе неправильно поняли отношения между Россией и Китаем.

Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на Манильском стратегическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что многие в Вашингтоне смотрели на Россию и Китай и говорили: нет-нет, у них нет общих интересов, они будут конфликтовать, национальные интересы не совпадают. Мы упустили из виду, что это не просто прагматичные отношения. Они основаны на общих ценностях сильных мужчин, на авторитарном правлении. Это позволяет преодолеть множество мелких разногласий в национальных интересах, пограничных спорах и других подобных вещах», – сказал Бергманн.

ОН полагает, что Россия и Китай уже успешно поделили свои сферы влияния.