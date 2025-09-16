Запад не понял, что «сильные мужчины» Путин и Си всегда договорятся – Бергманн

Елена Острякова.  
16.09.2025 16:44
  (Мск) , Москва
Просмотров: 201
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Западе неправильно поняли отношения между Россией и Китаем.

Об этом директор Европейской программы и Центра Стюарта Макс Бергманн заявил на Манильском стратегическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что многие в Вашингтоне смотрели на Россию и Китай и говорили: нет-нет, у них нет общих интересов, они будут конфликтовать, национальные интересы не совпадают.

Мы упустили из виду, что это не просто прагматичные отношения. Они основаны на общих ценностях сильных мужчин, на авторитарном правлении. Это позволяет преодолеть множество мелких разногласий в национальных интересах, пограничных спорах и других подобных вещах», – сказал Бергманн.

ОН полагает, что Россия и Китай уже успешно поделили свои сферы влияния.

«Я думаю, что Россия и Китай поддерживают друг друга в том, что если Китай хочет доминировать в своей сфере влияния, то путь так и будет. И Китай говорит России: «Вы считаете, что это ваша сфера влияния? Мы не позволим вам проиграть». Об этом Ван И сказал европейцам.

Поэтому, несмотря на то, что Китаю нужен рынок ЕС, они отказывались снижать свою поддержку (РФ – ред.). И Россия фактически дает Китаю карт-бланш. Когда Россия нарушает суверенитет Украины, это помогает Китаю нарушать суверенитет Филиппин и Вьетнама в Южно-Китайском море», – рассуждал Бергманн.

