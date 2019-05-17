Запад не потерпит от Зеленского насильственного разгона Рады, а демонстрантов ждёт вторая Одесса

17.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому с официальным приходом к власти необходимо будет заручиться поддержкой государственных силовых структур, так как ручные «добробаты» олигарха Игоря Коломойского не смогут обеспечить ему должную поддержку.

Кроме того, попытка разогнать Раду с помощью улицы обернётся трагедией, а Запад будет категорически против любых незаконных методов.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Рой ТВ» заявил российский экономический эксперт Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ключевой вопрос, кто будет в силовом обеспечении. Добробаты, с которыми имеет связь Коломойский, хороши против мирного населения, даже против Верховной Рады, куда они могут зайти с автоматами и пострелять в воздух или не в воздух. Но, помимо добробатов, на Украине есть еще несколько довольно серьезных банд. Это МВД под командованием товарища Авакова, который связан с Тимошенко, которому нужен провал Зеленского на выборах, и который совершенно не хочет, чтобы Зеленский стал самостоятельной фигурой. То есть он с Зеленским против Коломойского, но не факт, что он будет поддерживать Зеленского против всех остальных.

Дальше СБУ. Она, конечно, контролируется и управляется американцами. Центр управления находится в самом здании СБУ. Но, во-первых, СБУшников туда не пускают, как туземцев. Во-вторых, СБУ, как я понимаю, связана с Порошенко. И при президенте Зеленском их ждет очень серьезная чистка. Они люди достаточно вменяемые, и понимают, что никакие обязательства, данные Коломойским, не стоят ничего. В конце концов, фразу одного из слуг Коломойского, который сказал: «Обещайте им всё, а вешать будем потом», на Украине не забыли. Поэтому Зеленский может договориться с СБУ, и Коломойский может договориться с СБУ, но это еще нужно договориться, и так, чтобы те поверили.

Дальше есть армейское руководство, которое аморфно, затоптано и заплевано, но тоже представляет собой некоторую силу, и со всеми ними Коломойскому нужно договориться. А если удастся договориться хотя бы о нейтралитете – да, конечно, это не сложно, но это нужно сделать, а времени для этого нет», – пояснил он.

При этом, по словам Делягина, новоизбранный президент может первые полгода своего срока продолжать удерживать высокий уровень поддержки в обществе благодаря массовым посадкам коррупционеров, однако низкий уровень жизни все равно никуда не денется.

«Вы можете захватывать власть и становиться президентом, который управляет указами, при одном простом условии – если вам есть, что предложить обществу. Товарищ Зеленский может предложить Украине несколько сотен людей, которых посадит, причем посадит за дело. Но и этого может хватить на пару месяцев, может даже на полгода, но не более, потому что все уже съездили мыть полы в Польшу и понимают, что такое европейский выбор в украинском исполнении, и все съездили в Россию, посмотрели как мы живем», – отметил экономист.

Однако Делягин отметил, что попытка силового роспуска парламента, как это происходило ранее в Армении, может подорвать «демократический» авторитет Зеленского в международном сообществе, а попытка вывода на улицы простых людей может закончиться очередной трагедией, подобной той, что произошла 2 мая 2014 года в Одессе.

«Власть Зеленский может захватить таким образом, но если он действует сейчас – он действует в европейских рамках, европейских нормах, европейских обычаях, и всегда может встать, развести руками и сказать: «Ну не шмогла я», встать и уехать на Запад. А вот если он разгонит Верховную Раду за два или три месяца до ее законного срока, то простите, Запад этого не поймет. Он это может стерпеть, но после этого товарищ Зеленский уже не будет светочем демократии на Западе. И, как человек, который смотрит не только на ситуацию в Украине, но и в целом на свою будущую жизнь, для него это будет большой внутренний стоп. Я думаю, что он попытается, но может и не получиться.

А насчет того, чтобы вывести не добробаты, а людей… Люди, конечно, выйдут, но будет как в Одессе», – резюмировал эксперт.