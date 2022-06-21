«Запад не потянет ядерную войну с РФ» – военный эксперт

У России есть ресурсы для войны после обмена ядерными ударами, чего не скажешь о Западе.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если идет речь о ядерной войне, то всегда спрашивается, а способен ли Запад на проведение такой войны, например, завтра? Нет, неспособен. Очень множество факторов, которые говорят о том, что именно завтра они не смогут. Они не будут вступать в ядерную войну за ту же Прибалтику. Вспомните фильм BBC, когда они разыграли игровой фильм, а некоторые поверили. О том, что, если мы вошли в Даугавпилс, взяли Ригу, наши зеленые человечки, то где-то в бункере они решали вопрос нанести ядерный удар или нет. Фильм закончился тем, что они сказали: нет, давайте ограничимся другими мерами, бог с ней, с этой Прибалтикой. До сих пор обсуждают вопрос, а нужна ли Прибалтика ЕС, потому что она у них висит на шее», – объяснил Леонков.

Он отметил, что Запад не имеет достаточно ресурсов, чтобы после ударов продолжать войну, ведь уничтожено будет далеко не все.

«Но ресурсов нет. Потому что, чтобы вести серьезно ядерную войну, это же не только обмен ядерными ударами. В принципе обмен этот займет не более часа. Час, и весь мир в труху. Но еще же остаются вооруженные силы, население, нужно решать множество вопросов, кто победит. Не все будет уничтожено сразу. Армия может воевать. Кстати, большинство военной техники создавалось именно для ведения войны в условиях после применения ядерного оружия. Когда мы начинаем смотреть на все это, выясняется, что и воевать-то особо некому, да и с техникой не все хорошо», – добавил военный эксперт.