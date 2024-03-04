Запад не позволил Украине поднять денежное довольствие ВСУ

Елена Острякова.  
04.03.2024 16:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Запад не позволил Украине поднять денежное довольствие своих военнослужащих.

Об этом военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал в интервью ютуб-каналу «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не позволил Украине поднять денежное довольствие своих военнослужащих. Об этом военный эксперт Михаил...

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«Он зарплату не может поднять военным. Зеленский только заикнулся об этом, на следующий день МВФ направил в Кабмин хунты письмо: если будут повышены государственные расходы, мы прекращаем все программы помощи киевскому режиму. Когда такая зависимость – конфликт между военным и гражданским руководством неизбежен», – отметил Онуфриенко.

По его данным, Запад ежегодно направляет на Украину 4 довоенных бюджета этой страны.

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