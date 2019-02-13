13.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко в глазах коллективного Запада давно перестал быть фаворитом, потому ему вряд ли стоит рассчитывать на снисходительность к себе в случае попытки сфальсифицировать победу на выборах.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда Порошенко длительное время пыталась представить то, что президент – наиболее желательный для коллективного Запада кандидат. Это не так. То есть, если бы у Порошенко была единица, то сегодня она обнулилась, и если у Тимошенко было минус один, то сегодня она подросла до нуля. По большому счёту, коллективному Западу всё равно, кто станет президентом Украины, главное, чтобы не было чрезмерного хаоса, управляемость их вполне устраивает, главное, чтобы Украина не превратилась в «чёрную дыру» европейского континента, чтобы здесь не начался масштабный военный конфликт, а всё остальное терпимо», – рассказал политолог.

«Поэтому, я думаю, если Порошенко выйдет за рамки допустимого, нарушит какие-то негласные договорённости о том, что всё более или менее должно выглядеть легитимно, без вопиющих нарушений и использования силы на выборах, его впереди ждут большие проблемы, ибо если передёрнуть карты и нарисовать себе победу – эта победа может оказаться для него пирровой», – добавил Золотарёв.