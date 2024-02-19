Запад не позволяет Китаю стать посредником в конфликте с Россией

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Пекин продолжает сохранять дистанцию, не становясь на чью-либо сторону в конфликте между Россией и Украиной, которой оказывает масштабную помощь Запад.

Эту позицию фактически подтвердил глава МИД КНР Ван И, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Не Китай создал украинский кризис. Мы не пытались получить какое-то преимущество или выгоду из-за этих событий», – заявил министр.

При этом вице-президент США Камала Харрис в ходе этого мероприятия заявила, что нельзя недооценивать роль Китая в поддержке России, а глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что нужно перетянуть Пекин на свою сторону.

При этом если Запад для начала мирного диалога по Украине требует отказа России от новых территорий, то у КНР есть свой план, предусматривающий остановку боевых действий.

«Никто на Западе не допустит, чтобы Китай мог сыграть роль посредника по Украине. Западу нужен кто угодно, чтобы проводить в жизнь его повестку дня. Посмотрим для примера на Ближний Восток. После событий в Газе на Китай обрушились обвинения, что он не на стороне Израиля, не осудил ХАМАС. Если Китай претендует на роль ведущей мировой державы, то он обязан оказать давление на Иран, на хуситов. С Украиной похожая картина. Западу нужно, чтобы Китай ограничил сотрудничество с Россией, более того, оказал на нее политическое давление. Но тогда Китай стал бы инструментом чужой игры. Он на это не пойдет, ведь это уронило бы его репутацию на международной арене. Пекин будет готов сыграть роль посредника в том случае, если враждующие стороны сами к этому склоняются. Примером может служить успех китайской дипломатии в восстановлении связей между Ираном и Саудовской Аравией», – прокомментировал эту ситуацию «Независимой газете» заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов.

По его словам, в так называемом мирном саммите, который запланирован в Швейцарии без участия РФ, Китай не видит смысла участвовать.

«Покровители Украины на Западе хотят использовать Китай в своих интересах. Думаю, что, как и в случае с Ираном – Саудовской Аравией, Китай станет участвовать в таком форуме только при условии, что к этому готовы и Украина, и Россия», – резюмировал эксперт.